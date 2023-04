Селена Гомес вышла в свет на фоне слухов о романе с Зейном Маликом (фото)

Знаменитость продолжает строить актерскую карьеру.

Related video

30-летняя американская певица Селена Гомес вышла в свет на фоне слухов о своем романе с певцом Зейном Маликом. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены и экрана продемонстрировала комфортный образ для прохладной весны, когда она была замечена на съемках сериала Hulu Only Murders in the Building в Вашингтон-Гайтс, Нью-Йорк.

Знаменитость выбрала для выхода длинное черное пальто поверх большого серого худи и черных спортивных штанов.

Селена, которая недавно вызвала слухи о романе с участником One Direction Зейном Маликом, дополнила удобный наряд серыми ботинками UGG. Также она добавила к аутфиту большую черную сумку-тоут.

Селена Гомес

Она носила свои черные волосы, зачесанные под худи, и держала в руке пару красных очков.

Позже певица сменила наряд и надела черную юбку и чулки под темное пальто. Артистка соединила наряд с массивными черными ботинками и дополнила золотыми каблуками.

Гомес, недавно нарушившая молчание по поводу "ссоры" с Хейли Бибер, была занята съемками третьего сезона хитового сериала Hulu, где она исполняет одну из главных ролей.

Напомним, Селена Гомес показала, какую шубу выбрать весной 2023 года.

Также Фокус писал о новых деталях вероятного романа Селены Гомес и Зейна Малика.