Для любителей роскошных образов: Селена Гомес показала идеальный фасон шубы (фото)

Селена Гомес посетила мероприятие в честь запуска новых масел для губ своей линии Rare Beauty.

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30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес была замечена папарацци на выходе с мероприятия собственного косметического бренда Rare Beauty в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Выбор верхней одежды Селены — оттенок манхэттенского шика. Певица была одета в длинную черную шубу из искусственного меха от Mango поверх полностью черного наряда, включающего шелковый топ Alexander Wang и расклешенные брюки Proenza Schouler.

Селена Гомес

Свой роскошный образ Гомес дополнила кожаной сумочкой Delvaux и туфлями Paris Texas с ремешком на пятке. Она также собрала свои волосы в длинную косу и добавила массивные серьги.

Селена Гомес на показе Rare Beauty

Напомним, в пятницу, 24 марта 2023 года стало известно, что Зейна Малика видели вместе с Селеной Гомес на свидании. Позже в тот же день издание Entertainment Tonight сообщило, что они "держались за руки" и "целовались", гуляя по Сохо в Нью-Йорке. Официально знаменитости пока не комментировали домыслы в Сети.

Позже стало известно, что 21 марта Селена Гомес поужинала вместе с помощницей Зейна Малика.

Также Фокус писал, что Селена Гомес продемонстрировала идеальный кожаный тренч на весну 2023.