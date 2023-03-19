Селена Гомес продемонстрировала идеальный кожаный тренч на весну 2023 (фото)

Селена Гомес была замечена во время работы над съемками третьего сезона сериала "Убийства в одном здании".

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30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес продемонстрировала идеальное кожаное пальто на весну. Папарацци заметили ее на съемках, когда знаменитость проводила время со своими коллегами по фильму — Стивом Мартином и Мартином Шортом, а также с членами съемочной группы детективно-комедийного сериала. Об этом пишет Daily Mail.

Гомес была одета в розовую рубашку на пуговицах под темно-фиолетовым тренчем Olēnich. Модель из искусственной кожи отличалась большими лацканами и ремнем в тон.

Селена Гомес на съемках сериала "Убийства в одном здании"

Свой образ звезда дополнила укороченными джинсами, белыми ботинками на платформе Dr. Martens и парой золотых сережек.

Селена Гомес Фото: Getty Images

Гомес играет Мэйбл Мора в сериале "Убийства в одном здании", премьера которого состоялась на Hulu в январе 2021 года. Шоу сосредоточено на троице друзей, которые запускают подкаст, расследуя убийства, происходящие в их многоквартирном доме. Премьера третьего сезона запланирована на лето 2023 года.

Напомним, Селена Гомес откровенно рассказала о сложностях в своей жизни в рамках документального фильма о певице.

Также Фокус писал, что Селена Гомес призналась, что не сможет иметь ребенка из-за длительного употребления препаратов от биполярного расстройства.