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Стиль життя

Селена Гомес продемонструвала ідеальний шкіряний тренч на весну 2023 року (фото)

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Фото: Getty Images | Селена Гомес

Селену Гомес було помічено під час роботи над зйомками третього сезону серіалу "Вбивства в одній будівлі".

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30-річна американська співачка й аккторка Селена Гомес продемонструвала ідеальне шкіряне пальто на весну. Папараці помітили її на зйомках, коли знаменитість проводила час зі своїми колегами з фільму — Стівом Мартіном і Мартіном Шортом, а також із членами знімальної групи детективно-комедійного серіалу. Про це пише Daily Mail.

Гомес була одягнена в рожеву сорочку на ґудзиках під темно-фіолетовим тренчем Olēnich. Модель зі штучної шкіри відрізнялася великими лацканами та ременем у тон.

Селена Гомес на зйомках серіалу "Вбивства в одній будівлі"

Свій образ зірка доповнила укороченими джинсами, білими черевиками на платформі Dr. Martens і кількома золотими сережками.

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Селена Гомес
Фото: Getty Images

Гомес грає Мейбл Мор у серіалі "Вбивства в одній будівлі", прем'єра якого відбулася на Hulu в січні 2021 року. Шоу розповідає про трійку друзів, які запускають подкаст, розслідуючи вбивства, що відбуваються в їхньому багатоквартирному будинку. Прем'єру третього сезону заплановано на літо 2023 року.

Нагадаємо, Селена Гомес відверто розповіла про складнощі у своєму житті в межах документального фільму про співачку.

Також Фокус писав, що Селена Гомес зізналася, що не зможе мати дитину через тривале вживання препаратів від біполярного розладу.