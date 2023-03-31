Для любителів розкішних образів: Селена Гомес показала ідеальний фасон шуби (фото)

Селена Гомес відвідала захід на честь запуску нових олій для губ своєї лінії Rare Beauty.

Related video

30-річна американська співачка та акторка Селена Гомес була помічена папараці на виході з заходу власного косметичного бренду Rare Beauty у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Вибір верхнього одягу Селени – відтінок манхеттенського шику. Співачка була одягнена у довгу чорну шубу зі штучного хутра від Mango поверх повністю чорного вбрання, що включає шовковий топ Alexander Wang та розкльошені штани Proenza Schouler.

Селена Гомес

Свій розкішний образ Гомес доповнила шкіряною сумочкою Delvaux та туфлями Paris Texas з ремінцем на п'яті. Вона також зібрала своє волосся у довгу косу та додала масивні сережки.

Селена Гомес на показі Rare Beauty

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 березня 2023 року стало відомо, що Зейна Маліка бачили разом із Селеною Гомес на побаченні. Пізніше того ж дня видання Entertainment Tonight повідомило, що вони "трималися за руки" і "цілувалися", гулявши по Сохо в Нью-Йорку. Офіційно знаменитості поки що не коментували домисли в мережі.

Пізніше стало відомо, що 21 березня Селена Гомес повечеряла разом із помічницею Зейна Маліка.

Також Фокус писав, що Селена Гомес продемонструвала ідеальний шкіряний тренч на весну 2023 року.