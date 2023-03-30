Селена Гомес повечеряла з помічницею Зейна Маліка на тлі чуток про її стосунки зі співаком

Селена Гомес, можливо, провела час із особистою помічницею Зейна Маліка перед передбачуваним побаченням зірок.

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30-річна американська співачка та актриса Селена Гомес була помічена на виході з Nobu у Нью-Йорку разом із Терін Циммерман 21 березня. Дві дівчини йшли пліч-о-пліч, коли виходили з популярного японського ресторану. Про це пише PageSix.

Для виходу у світ Гомес одягла темно-сіру джинсову куртку поверх чорних штанів і верху в тон. Вона доповнила образ чорними черевиками на платформі, об'ємним шарфом та сумкою.

Асистентка Зейна Маліка обрала тренч кремового кольору, світло-сірі джинси та чорний топ. Її волосся було зібрано у дві французькі кіски.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 березня 2023 року стало відомо, що Зейна Маліка бачили разом із 30-річною Селеною Гомес на побаченні. Пізніше того ж дня видання Entertainment Tonight повідомило, що вони "трималися за руки" і "цілувалися", гуляючи в Сохо в Нью-Йорку. Офіційно знаменитості поки що не коментували домисли в Мережі.

Також Фокус писав, що 27-річна американська модель Джіджі Хадід відреагувала на чутки про новий роман свого колишнього бойфренда Зейна Маліка та Селени Гомес.