Джіджі Хадід відреагувала на роман Зейна Маліка та Селени Гомес

Модель та співак виховують спільну доньку Хай, попри скандальний розрив.

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27-річна американська модель Джіджі Хадід відреагувала на чутки про новий роман свого колишнього бойфренда Зейна Маліка та Селени Гомес. Про це повідомляє US Weekly.

"У Джіджі немає жодних проблем із зустрічами із Зейном", — пояснює інсайдер. "Поки він щасливий і стабільний і продовжує бути хорошим батьком [їхньої доньки] Хай, їй буде добре, з ким би він не зустрічався".

27-річна модель, яка, за словами джерела, "перейшла" від 30-річного Маліка і "розважається", коли справа доходить до її романтичного життя, — зустрічалася з колишнім співаком One Direction протягом семи років до їхнього розлучення у 2021 році. Вперше у пари почався роман у листопаді 2015 року, але протягом наступних двох років вони двічі ненадовго розлучалися. У січні 2020 вони знову були разом і через чотири місяці оголосили, що чекають на народження первістка.

Зейн Малік та Джіджі Хадід Фото: Instagram gigihadid

Втім, у жовтні 2021 року зіркова пара розлучилася після того, як "деякий час вони мали проблеми". Ця новина з’явилася після ймовірної сварки між виконавцем "Pillowtalk" і матір’ю засновниці Guest in Residence, Йоландою Хадід.

Однак колишні закохані залишилися дружніми батьками доньки.

Зейн Малік та Джіджі Хадід Фото: Instagram gigihadid

У п’ятницю, 24 березня 2023 стало відомо, що Маліка бачили разом із 30-річною Селеною Гомес на побаченні. Пізніше того ж дня Entertainment Tonight повідомило, що вони "трималися за руки" та "цілувалися", гуляючи по Сохо в Нью-Йорку. Офіційно знаменитості поки не коментували домисли в мережі.

Нагадаємо, Джіджі Хадід розповіла про дворічну доньку та стосунки із Зейном Маліком.

Також Фокус писав про ймовірний роман Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо.