Селена Гомес поужинала с помощницей Зейна Малика на фоне слухов об их отношениях

Селена Гомес, возможно, провела время с личной помощницей Зейна Малика перед предполагаемым свиданием звезд.

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30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес была замечена на выходе из Nobu в Нью-Йорке вместе с Тэрин Циммерман 21 марта. Две девушки шли бок о бок, когда выходили из популярного японского ресторана. Об этом пишет PageSix.

Для выхода в свет Гомес надела темно-серую джинсовую куртку поверх черных брюк и верха в тон. Она дополнила образ черными ботинками на платформе, объемным шарфом и сумкой.

Ассистентка Зейна Малика выбрала тренч кремового цвета, светло-серые джинсы и черный топ. Ее волосы были собраны в две французские косички.

Напомним, в пятницу, 24 марта 2023 года стало известно, что Зейна Малика видели вместе с 30-летней Селеной Гомес на свидании. Позже в тот же день издание Entertainment Tonight сообщило, что они "держались за руки" и "целовались", гуляя по Сохо в Нью-Йорке. Официально знаменитости пока не комментировали домыслы в Сети.

Также Фокус писал, что 27-летняя американская модель Джиджи Хадид отреагировала на слухи о новом романе своего бывшего бойфренда Зейна Малика и Селены Гомес.