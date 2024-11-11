"Научитесь готовить": Бенни Бланко раскрыл шесть секретов успеха в жизни и любви (фото)

Возлюбленный актрисы и певицы Селены Гомес "выкладывается на каждом свидании". Бенни Бланко всегда следит за своей внешностью и старается быть галантным джентльменом.

Музыкальный продюсер, "Самый сексуальный мужчина из ныне живущих" 2024 года по версии журнала Рeople Бенни Бланко, 11 ноября в интервью раскрыл шесть секретов успеха в жизни и любви.

По его словам, когда дело касается сердечных дел, не должно быть "никаких игр". Находясь в романтических отношениях с Селеной Гомес, с 2023 года он подчеркивает: "Я все еще выкладываюсь на каждом свидании. Это не значит, что нужно тратить весь свой банковский счет. Это значит быть внимательным и слушать своего партнера".

Бланко любит собирать близких на тематические званые ужины в своем доме в районе Лос-Анджелеса и его часто можно увидеть на кухне, готовящим любимые блюда своей девушки. В разговоре с журналистами Бенни назвал правила, которых придерживается сам, чтобы иметь успех в любви и достигать вершин в жизни.

Научитесь готовить

Продюсер считает, что в жизни очень важно уметь готовить, ведь навыки в кулинарии не только облегчают вашу жизнь, но и помогают приятно удивить вашу избранницу.

Селена Гомес и Бенни Бланко Фото: instagram.com/selenagomez

"Даже если вы ужасно готовите, вашему партнеру понравится, потому что вы это сделали. Спросите, что он хочет есть. Не пытайтесь приготовить ему то, что хотите есть вы. Если вы не умеете готовить — научитесь. Постарайтесь быть галантным: скажите ей, какая она красивая. Галантность не умерла", — поделился Бланко.

Первые свидания должны стать опытом

По мнению Бенни, первое свидание должно быть чем-то безумным. Он советует на первом свидании просто послушать, что говорит человек и не говорить о себе все время, так как, по большому счету, до этого "никому нет дела".

"На первом свидании вы должны оставить впечатление. Человек будет ходить на кучу первых свиданий, и вы должны закрепить за собой первое место… Я выкладываюсь на каждом свидании. Мы выкладываемся на все сто друг для друга. Однажды Селена сказала: "О, я хочу пригласить тебя на свидание". Мы куда-то поехали, и она арендовала для меня целый ботанический сад. Ей тоже нравится что-то такое необычное", — рассказал Бланко.

Одевайтесь стильно

"Если вы носите самую дорогую вещь, которая только что вышла, вы не модны. Вы просто человек, который случайно тратит свои деньги. Для меня все дело в высоком-низком. Я могу надеть действительно хороший винтажный пиджак Prada с вещью за 10 долларов. Я думаю, что лучше всего смешивать все это и быть собой", — посоветовал продюсер.

Бенни Бланко Фото: Getty Images

Ухаживайте за собой

Бенни старается ухаживать за собой. Он ходит к косметологу, уделяет внимание коже лица и своим кудрявым волосам. Кроме того, его отталкивают люди с плохим запахом: "Не воняй. Делай все, что хочешь. Я действительно считаю, что важно иметь хорошую кожу. У меня есть косметолог, и она изменила мою жизнь. Я делаю все, что она говорит. Я также не верю в необходимость постоянного мытья волос шампунем или использования кондиционера. Я очень чистоплотный, но не принимаю душ каждый день. Я хочу приятно пахнуть, чтобы был аромат, когда я прохожу мимо., был приятен для окружающих".

Приглашайте в свой дом друзей

"Я люблю принимать гостей. Это так весело. Мне также нравится, когда меня принимают. На званый ужин вы хотите пригласить людей, которые не обязательно все друг друга знают. Сделайте эти встречи комфортными для всех", — поделился Бенни. Он считает, что гости обязательно найдут темы для общения, главное подобрать "правильные напитки, еду и правильную музыку".

Дарите подарки

В выборе подарков Бланко считает, что нужно учитывать индивидуальность человека: Не покупайте подарок, который купят все остальные. Для меня лучший способ сделать это — проявить креативность, послушать что-то, что человек говорил в прошлом. Большинство моих подарков сделаны вручную. Допустим, у вас был лучший вечер в Six Flags, и это было ваше первое свидание. Сохраните этот билет, а затем вставьте его в рамку и подарите им на день рождения, и скажите: "О, это было наше первое свидание". Простые маленькие жесты имеют большое значение".

Ранее, 23 июля, сообщалось, что Бенни Бланко мило поздравил Селену Гомес с днем рождения.