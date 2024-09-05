Как персидский ковер: возлюбленный Селены Гомес сделал необычный педикюр (фото)

Музыкальный продюсер любит разноцветные вещи с узорчатыми принтами. На этот раз Бенни Бланко удивил многих, сделав эффектный педикюр.

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Бойфренд актрисы Селены Гомес рэпер, музыкант и продюсер Бенни Бланко сделал педикюр с рисунком в виде персидского ковра. Мастер по имени Тахвья 4 сентября в Instagram продемонстрировала сложный дизайн, который она нарисовала на ногах знаменитости.

Ее работа представляет собой коралловый "персидский ковер", украшенный синим, желтым и бордовым узором. Возможно, самой интересной частью рисунка являются кончики ногтей Бланко, к которым прикреплена нюдовая пушистая бахрома, как в классических коврах.

"Персидские ковры, расписанные вручную @itsbennyblanco", — подписала оригинальный пост специалист, известная под ником @nailedbytav.

Поклонники поспешили поделиться своими реакциями в разделе комментариев. "Хахахаха, я знал, что это будут пальцы ног Бенни", — написал один человек, а певица Кейлани добавила: "Безумие". Другие поклонники восторженно отозвались о работе мастера отметив, что дизайн "крутой".

36-летний Бенни позже опубликовал репост этого нейл-арта в своей истории в социальной сети.

Педикюр Бланко перекликается с его личным стилем гардероба, который включает в себя цветные топы, брюки с принтом и узорчатые комплекты.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что Селена Гомес спровоцировала слухи о помолвке. Артистка и продюсер Бенни Бланко встречаются около года. Впрочем, они давно работали вместе и дружили.