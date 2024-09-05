Як перський килим: коханий Селени Гомес зробив незвичайний педикюр (фото)

Музичний продюсер любить різнокольорові речі з візерунчастими принтами. Цього разу Бенні Бланко здивував багатьох, зробивши ефектний педикюр.

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Бойфренд акторки Селени Гомес репер, музикант і продюсер Бенні Бланко зробив педикюр із малюнком у вигляді перського килима. Майстриня на ім'я Тахвья 4 вересня в Instagram продемонструвала складний дизайн, який вона намалювала на ногах знаменитості.

Її робота являє собою кораловий "перський килим", прикрашений синім, жовтим і бордовим візерунком. Можливо, найцікавішою частиною малюнка є кінчики нігтів Бланко, до яких прикріплена нюдова пухнаста бахрома, як у класичних килимах.

"Перські килими, розписані вручну @itsbennyblanco", — підписала оригінальний пост фахівець, відома під ніком @nailedbytav.

Шанувальники поспішили поділитися своїми реакціями в розділі коментарів. "Хахахахаха, я знав, що це будуть пальці ніг Бенні", — написала одна людина, а співачка Кейлані додала: "Божевілля". Інші шанувальники захоплено відгукнулися про роботу майстра зазначивши, що дизайн "крутий".

36-річний Бенні пізніше опублікував репост цього нейларту у своїй історії в соціальній мережі.

Педикюр Бланко перегукується з його особистим стилем гардероба, який містить кольорові топи, штани з принтом і візерунчасті комплекти.

Раніше, 9 серпня, повідомлялося, що Селена Гомес спровокувала чутки про заручини. Артистка і продюсер Бенні Бланко зустрічаються близько року. Утім, вони давно працювали разом і дружили.