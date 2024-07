"Буду твоїм плюшевим ведмедиком": Бенні Бланко мило привітав Селену Гомес із днем народження (фото)

Наразі артистка перебуває в романтичних стосунках із продюсером Бенні Бланко. Зіркова пара почала зустрічатися влітку 2023 року.

Американська співачка, актриса і модель Селена Гомес 22 липня відзначила 32-й день народження. Її бойфренд Бенні Бланко з цієї нагоди в Instagram опублікував зворушливе фото і теплими словами привітав свою кохану зі святом.

"Раніше я грав плюшевого ведмедика у твоєму кліпі, а тепер я буду твоїм плюшевим ведмедиком у реальному житті... з днем народження! Я люблю тебе!", — написав Бланко.

На знімку пара притискається одне до одного, лежачи на великому зручному ліжку. Селена ніжно обіймає Бенні, одягненого в плюшевий костюм білого ведмедя.

Судячи з усього, фотографію було зроблено за лаштунками під час зйомок музичного кліпу 2019 року на пісню I Can't Get Enough, у якому також взяли участь Джей Бальвін і Tainy. Бланко також завантажив фотографію, на якій зірка серіалу "Чарівники з Вейверлі Плейс" весело посміхається камері, тримаючи в руках плюшевого ведмедика.

Засновницю Rare Beauty зі святом привітав не тільки 36-річний музичний продюсер, а також інші знаменитості та близькі друзі, таких як Нікола Пельтц. Багато шанувальників зірки привітали її з днем народження і в коментарях написали свої теплі побажання: "Є певне сяйво, коли ти знаєш, що тебе любить той, хто любить кожну частину тебе. З Днем народження, Селено!", "Бенні, спасибі за те, що зробили її щасливою, це найголовніше для нас!", "Наймиліший підпис, який я читала. Зі святом!", "Королева дня народження та її ведмідь", "З днем народження, наша королева! Ми любимо тебе".

Нагадаємо, 8 березня Селена Гомес привітала бойфренда з днем народження. Вони знайомі з 2019 року, коли вони співпрацювали з J. Balvin і Tainy над піснею "I Can't Get Enough".