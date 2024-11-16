Періс Гілтон відсвяткувала перший день народження доньки (фото)

Лондон народилася у листопаді 2023 за допомогою сурогатної матері. У неї також є старший братик Фенікс.

Американська світська левиця Періс Гілтон показала, як відсвяткувала перший день народження доньки Лондон. Кадрами знаменитість поділилася в Instagram.

"Мій цілий світ", — написала Періс.

На фото зʼявилася як сама маленька іменинниця, так і її старший братик Фенікс. Діти Гілтон та гості вечірки позували на чорно-білих кадрах.

"Яких прекрасних маленьких людей ви створили! І виглядає так, що вам дуже весело!", "Ці фото такі милі!", "Така дорогоцінна, казкова сім'я", — коментують карусель кадрів користувачі мережі.

Син Періс Гілтон

Лондон Гілтон народилася 11 листопада 2023 року — майже через рік після того, як Періс та Картер Реум уперше стали батьками після появи на світ первістка Фенікса. Малюки зʼявилися на світ за допомогою сурогатних матерів.

Періс Гілтон та Картер Реум з дітьми Фото: Instagram/Paris Hilton

Світська левиця та венчурний капіталіст одружилися восени 2021 року. У Картера Реума також є донька від попереднього союзу.

А менша спадкоємиця бізнесмена отримала повне імʼя Лондон Мерилін Гілтон-Реум.

"Я вибрала Лондон як її ім'я, тому що це одне з моїх улюблених міст у світі", — зізналася Періс (імʼя якої перекладається як "Париж").

Нагадаємо, Періс Гілтон показала нові фото з дітьми.

Також Фокус писав про вихід Періс Гілтон та Картера Реума на червоній доріжці.