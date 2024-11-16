Пэрис Хилтон отпраздновала первый день рождения дочери (фото)

Лондон родилась в ноябре 2023 года с помощью суррогатной матери. У нее также есть старший братик Феникс.

Американская светская львица Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала первый день рождения дочери Лондон. Кадрами знаменитость поделилась в Instagram.

"Мой целый мир", — написала Пэрис.

На фото появилась как сама маленькая именинница, так и ее старший братик Феникс. Дети Хилтон и гости вечеринки позировали на черно-белых кадрах.

"Каких прекрасных маленьких людей вы создали! И выглядит так, что вам очень весело!", "Эти фото такие милые!", "Такая драгоценная, сказочная семья", — комментируют карусель кадров пользователи сети.

Сын Пэрис Хилтон

Лондон Хилтон родилась 11 ноября 2023 года — почти через год после того, как Пэрис и Картер Реум впервые стали родителями после появления на свет первенца Феникса. Малыши появились на свет с помощью суррогатных матерей.

Пэрис Хилтон и Картер Реум с детьми Фото: Instagram/Paris Hilton

Светская львица и венчурный капиталист поженились осенью 2021 года. У Картера Реума также есть дочь от предыдущего союза.

А младшая наследница бизнесмена получила полное имя Лондон Мэрилин Хилтон-Реум.

"Я выбрала Лондон в качестве ее имени, потому что это один из моих любимых городов в мире", — призналась Пэрис (имя которой переводится как "Париж").

Напомним, Пэрис Хилтон показала новые фото с детьми.

Также Фокус писал о выходе Пэрис Хилтон и Картера Реума на красную дорожку.