Пэрис Хилтон в роскошном платье вышла на красную дорожку в компании мужа (фото)

Пэрис Хилтон и Картер Реум поженились в 2021 году. Сейчас они воспитывают сына Феникса и дочь Лондон.

43-летняя светская львица Пэрис Хилтон вышла на красную дорожку со своим мужем, 43-летним венчурным капиталистом Картером Реумом. Об этом пишет Daily Mail.

Мама двоих детей получила поцелуй от своего возлюбленного на звездном гала-концерте Baby2Baby в Лос-Анджелесе.

Пэрис была в бледно-розовом платье, покрытом серебряными пайетками, которое блестело, когда на наряд попадал свет.

Ее роскошное платье было с экстравагантными длинными рукавами, похожими на мантию, и сеткой на декольте в духе старого Голливуда. Светлые волосы Пэрис Хилтон были собраны в прическу.

Картер Реум тем временем был в простом черном смокинге с галстуком-бабочкой, белой рубашкой и часами.

Пэрис Хилтон и Картер Реум Фото: Getty Images

Каждый год знаменитости участвуют в мероприятии Baby2Baby от благотворительной организации в Лос-Анджелесе, целью которой является обеспечение малоимущих детей базовыми товарами, такими как подгузники и одежда.

Пэрис Хилтон и Картер Реум Фото: Getty Images

На каждом ежегодном гала-концерте одной звездной матери вручают награду Giving Tree Award, и в этом году лауреатом стала актриса Шарлиз Терон.

Что касается Пэрис Хилтон и Картера Реума, то они поженились в 2021 году и с тех пор стали родителями двоих детей через суррогатное материнство — сына Феникса и дочери Лондон.

Напомним, Пэрис Хилтон показала видео с подросшими детьми.

Также Фокус писал о критике Пэрис Хилтон из-за воспитания детей.