Селена Гомес привітала бойфренда з днем народження (фото)
Зіркова пара почала зустрічатися влітку 2023 року. Втім, про їхні стосунки стало відомо лише через кілька місяців.
31-річна американська співачка Селена Гомес привітала свого бойфренда Бенні Бланко з 36-річчям. Знімками з коханим зірка сцени ділиться в Instagram з понад 430 млн підписників.
"З днем народження, крихітко! Твоя емоційна витривалість, позитивний характер, неймовірний талант (що мене вражає), беззаперечний гумор і любов, добре серце абсолютно вбивають мене. Я люблю тебе", — написала артистка.
Зокрема, Селена показала низку кадрів з музичним продюсером, який 8 березня святкує день народження. Вони обіймалися та цілувалися на фото та відео, які Гомес опублікувала на сторінці в соцмережі.
Іменинник відповів у коментарях, залишивши кілька емодзі із сердечками.
"Ви всі такі неймовірно чарівні. З днем народження, Бенні!!", "Ооо, вітаю вас з днем народження, Бенні Бланко, і ви, друзі, наймиліша пара. Залишайтеся завжди шасливими", "З днем народження, Бенні! Стільки щастя вам обом!!!" — приєднуються до привітань користувачі мережі.
Селена та продюсер знайомі з 2019 року, коли вони співпрацювали з J. Balvin і Tainy над піснею "I Can’t Get Enough".
Протягом багатьох років зірки залишалися близькими, а іменинник відвідав день народження Селени в липні 2023. Тоді вони і почали зустрічатися.
"Дуже важко знайти когось, хто зможе вас вислухати і піклуватися про вас, але я знаю, що коли це станеться, це буде чудово, і ви захочете, щоб він був здоровим", — розповідала зірка сцени.
Нагадаємо, Селена Гомес стала героїнею одразу двох випусків Vogue.
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