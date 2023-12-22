Селена Гомес з'явилася відразу на двох ювілейних обкладинках Vogue

Співачка й актриса прикрасила собою обкладинки Vogue Mexico і Vogue Japan. Обидві обкладинки ювілейні — присвячені 25-річчю журналів.

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31-річна Селена Гомес у приголомшливих і дуже різних образах з'явилася відразу на двох обкладинках Vogue: Vogue Mexico і Vogue Japan на честь їхнього 25-річчя. Селена також розповіла про свого нового бойфренда Бенні Бланко. Фото Селена поділилася у своєму Instagram.

На обкладинці Vogue Japan Селена Гомес з'явилася в шкіряному тренчі на голе тіло. Японські видавці вирішили не перевантажувати обкладинку зайвими деталями і вибрали чорно-білий знімок. Vogue Japan святкує 25-річчя журналу після його офіційного запуску в 1999 році.

Селена Гомес на обкладинці Vogue Japan

Для Vogue Mexico Селена позувала в оригінальній сукні, з великим бантом у волоссі та в компанії ще двох моделей, які тримали букети польових квітів.

Селена Гомес для Vogue Mexico

Раніше цього місяця співачка підтвердила свій роман з колегою-музикантом Бенні Бланко, а в розмові з Vogue Mexico зірка розповіла, на що вона звертає увагу, коли йдеться про стосунки.

У підписі до посту вона написала: "Величезне спасибі @voguejapan і @voguemexico! Для мене велика честь працювати з вашою командою і бути зображеним на обкладинці, присвяченій 25-річчю. Для мене велика честь святкувати це разом із вами!".

Селена Гомес для Vogue Mexico

Раніше цього місяця співачка публічно підтвердила свій роман із колегою-музикантом після шести місяців знайомства.

І в розмові з Vogue Mexico зірка розповіла, чого вона шукає у стосунках.

"Чесно кажучи, мене мають почати приваблювати правильні люди. Дуже важко знайти людину, яка зможе вислухати тебе і подбати про тебе. Але я знаю, коли це станеться, це буде здорово, і ви захочете, щоб це було здорово", — сказала вона.

Селена Гомес для Vogue Mexico

Що стосується її минулих стосунків, наприклад, з Джастіном Бібером, Селена сказала: "Я твердо вірю, що все в моєму житті відбувається не просто так. Я завжди намагаюся сказати: "Який урок тут? Я хочу засвоїти цей урок і хочу вирости з нього. Я хочу випробувати, як це — пережити ті моменти, які справді важкі", — зізналася актриса.

Раніше Селена говорила, що Бенні Бланко, що "він найкраще, що коли-небудь траплялося з нею".

А інсайдер розповів, що в Селени все добре: вона займається своїми справами і зосереджується на тому, що краще для неї зараз. А її друзі та сім'я підтримують її і просто хочуть, щоб вона була щаслива".

І Гомес, і Бланко знали одне одного багато років, перш ніж у них зав'язався бурхливий роман. Пара співпрацювала над такими треками, як Same Old Love (2015) і Single Short (2023).