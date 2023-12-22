Селена Гомес появилась сразу на двух юбилейных обложках Vogue

Певица и актриса украсила собой обложки Vogue Mexico и Vogue Japan. Обе обложки юбилейные – посвящены 25-летию журналов.

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31-летняя Селена Гомес в потрясающих и очень разных образах появилась сразу на двух обложках Vogue: Vogue Mexico и Vogue Japan в честь их 25-летия. Селена также рассказала о своем новом бойфренде Бенни Бланко. Фото Селена поделилась в своем Instagram.

На обложке Vogue Japan Селена Гомес появилась в кожаном тренче на голое тело. Японские издатели решили не перегружать обложку лишними деталями и выбрали черно-белый снимок. Vogue Japan празднует 25-летие журнала после его официального запуска в 1999 году.

Селена Гомес на обложке Vogue Japan

Для Vogue Mexico Селена позировала в оригинальном платье, с большим бантом в волосах и в компании еще двух моделей, которые держали букеты полевых цветов.

Селена Гомес для Vogue Mexico

Ранее в этом месяце певица подтвердила свой роман с коллегой-музыкантом Бенни Бланко, а в разговоре с Vogue Mexico звезда рассказала, на что она обращает внимание, когда дело доходит до отношений.

В подписи к посту она написала: "Огромное спасибо @voguejapan и @voguemexico! Для меня большая честь работать с вашей командой и быть изображенным на обложке, посвященной 25-летию. Для меня большая честь праздновать это вместе с вами!".

Селена Гомес для Vogue Mexico

Ранее в этом месяце певица публично подтвердила свой роман с коллегой-музыкантом после шести месяцев знакомства.

И в разговоре с Vogue Mexico звезда рассказала, чего она ищет в отношениях.

"Честно говоря, меня должны начать привлекать правильные люди. Очень трудно найти человека, который сможет выслушать тебя и позаботиться о тебе. Но я знаю, когда это произойдет, это будет здорово, и вы захотите, чтобы это было здорово", — сказала она.

Селена Гомес для Vogue Mexico

Что касается ее прошлых отношений, например, с Джастином Бибером, Селена сказала: "Я твердо верю, что все в моей жизни происходит не просто так. Я всегда пытаюсь сказать: "Какой урок здесь? Я хочу усвоить этот урок и хочу вырасти из него. Я хочу испытать, каково это — пережить те моменты, которые действительно трудны", — призналась актриса.

Ранее Селена говорила, что Бенни Бланко, что "он лучшее, что когда-либо случалось с ней".

А инсайдер рассказал, что у Селены все хорошо: она занимается своими делами и сосредотачивается на том, что лучше для нее сейчас. А ее друзья и семья поддерживают ее и просто хотят, чтобы она была счастлива".

И Гомес, и Бланко знали друг друга много лет, прежде чем у них завязался бурный роман. Пара сотрудничала над такими треками, как Same Old Love (2015) и Single Short (2023).