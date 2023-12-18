"Что-то новое для нее": подробности отношений Селены Гомес и Бенни Бланко

Звездная пара начала встречаться летом 2023 года.

Related video

Стали известны новые подробности отношений Селены Гомес и Бенни Бланко. Об этом пишет ET.

Как рассказывает источник, 31-летняя певица полностью доверяет 35-летнему продюсеру, с которым встречается уже полгода.

"Он прекрасно умеет поддерживать разговор, он честен и открыт с Селеной, а также слушает ее. Он ведет себя уважительно, он не игрок и не проводит с ней время ради внимания и славы. На подобное ему плевать, Селена это видит и поэтому доверяет ему", — признается инсайдер.

Селена Гомес и Бенни Бланко Фото: Selena Gomez/Instagram

О романе артистки и музыкального продюсера стало известно лишь в конце 2023 года, однако влюбленные начали встречаться еще летом, что тщательно скрывали от поклонников. Гомес признавалась, что возлюбленный относится к ней лучше, чем кто-либо другой.

Источник добавил, что Селена трудно подпускает к себе людей, однако избранник звезды доказал серьезность своих намерений.

Селена Гомес Фото: Getty Images

"Она чувствует, что может отдать ему частичку своего сердца, чего давно не могла или не хотела себе позволить в отношениях. Селена чувствует, что наконец нашла одного из "хороших парней", и это что-то новое для нее", — отметил инсайдер.

Напомним, Селена Гомес официально подтвердила новый роман.

Также Фокус писал о стильном меховом пальто на зиму 2023-24, которое продемонстрировала Селена Гомес.