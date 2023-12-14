Селена Гомес показала снимок с новым бойфрендом (фото)

Артистка и продюсер встречаются с лета 2023 года, однако долгое время скрывали роман.

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31-летняя американская певица Селена Гомес поделилась новым кадром с возлюбленным, музыкальным продюсером Бенни Бланко, 35. Фото артистка выложила в Instagram с более 429 млн подписчиков.

На черно-белом снимке Бланко обнимает свою возлюбленную, которая в этот момент широко улыбается.

Об отношениях Селены и Бенни стало известно только в декабре 2023 года, однако они начали встречаться за полгода до этого, что тщательно скрывали от фанатов. Певица признавалась, что бойфренд относится к ней лучше, чем кто-либо другой.

Селена Гомес и Бенни Бланко Фото: Selena Gomez/Instagram

Ранее пара работала вместе над песнями Селены. Также Бланко присутствовал на дне рождения артистки летом 2023 года. Судя по всему, тогда их роман и начался.

Селена Гомес и Бенни Бланко Фото: Selena Gomez/Instagram

До этого Гомес долгое время встречалась с Джастином Бибером, с которым закончила отношения в 2018 году. Тогда же певец женился на модели Хейли Бибер. Также в списке романов Селены были Эндрю Таггарт, Зейн Малик, Ник Джонас, The Weeknd и звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер.

Несмотря на то, что Бибер и его избранница Хейли женаты более пяти лет, время от времени фанаты травят модель и считают, что певец до сих пор любит Селену. Однако сами знаменитости конфликт отрицали.

Напомним, Селена Гомес появилась на публике в стильном меховом пальто.

Также Фокус писал о результатах похудения Селены Гомес.