Селена Гомес показала результаты своего похудения (фото)

Артистка продемонстрировала два стильных образа в темных оттенках.

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31-летняя американская певица и актриса Селена Гомес продемонстрировала результаты своего похудения. Снимком в боди звезда соцсетей делится в Instagram с более 420 млн подписчиков.

На фото исполнительница продемонстрировала свою подтянутую фигуру в черном боди с глубоким декольте, позируя для зеркального селфи.

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Селена Гомес Фото: Instagram/Selena Gomez

31-летняя артистка добавила к луку пару золотых сережек, а ее темные волосы были завязаны в тугой пучок.

Гомес также продемонстрировала свои подтянутые ноги на другой фотографии, которая была опубликована в ее Instagram Story ранее в тот же день. На снимке Селена присела, продемонстрировав другой темный наряд, который включал модную куртку и кожаные туфли. Волосы американской знаменитости были распущены.

Селена Гомес Фото: Selena Gomez/Instagram

Ранее звезда соцсетей с сарказмом реагировала на критику хейтерами своего "лишнего" веса. Она призналась, что просто "набрала" во время новогодних праздников.

Селена Гомес Фото: Getty Images

Напомним, Селена Гомес показала идеальный маникюр для осени 2023 года.

Также Фокус писал о слухах, что новая песня Селены Гомес посвящена ее бывшему бойфренду — певцу The Weeknd. Они встречались в 2017 году в течение 10 месяцев.