Селена Гомес показала результати свого схуднення (фото)
Артистка продемонструвала два стильні образи у темних відтінках.
31-річна американська співачка та акторка Селена Гомес продемонструвала результати свого схуднення. Знімком у боді зірка соцмереж ділиться в Instagram з понад 420 млн підписників.
На фото виконавиця продемонструвала свою підтягнуту фігуру в чорному боді з глибоким декольте, позуючи для дзеркального селфі.Важливо
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31-річна артистка додала до луку пару золотих сережок, а її темне волосся було зав’язане в тугий пучок.
Гомес також продемонструвала свої підтягнуті ноги на іншій фотографії, яка була опублікована в її Instagram Story раніше того ж дня. На знімку Селена присіла, продемонструвавши інакше темне вбрання, яке включало модну куртку та шкіряні туфлі. Волосся американської знаменитості було розпущене.
Раніше зірка соцмереж із сарказмом реагувала на критику хейтерами своєї "зайвої" ваги. Вона зізналася, що просто "набрала" під час новорічних свят.
Нагадаємо, Селена Гомес показала ідеальний манікюр для осені 2023 року.
Також Фокус писав про чутки, що нова пісня Селени Гомес присвячена її колишньому бойфренду — співаку The Weeknd. Вони зустрічалися у 2017 році впродовж 10 місяців.