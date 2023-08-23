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Стиль життя

Селена Гомес показала манікюр для зустрічі осені 2023 (фото)

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Фото: Getty Images

Знаменитість обирає ніжне та стильне покриття.

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31-річна американська співачка Селена Гомес показала ніжний манікюр для зустрічі перших осінніх днів 2023 року. Знімками своєї нової роботи для зіркової клієнтки ділиться нейл-майстер Том Бачик в Instagram.

Цього разу зірка сцени обрала ніжний нюд на коротку довжину, наслідуючи тренд на "голі нігті".

"Голий літній мерехт 💫🤍 @selenagomez", — зазначив Том Бачик, до якого постійно звертаються Селена Гомес, Дженніфер Лопес, Нікола Пельтц та інші зірки Голлівуду.

Фахівець порадив мʼякий гель-лак для міцності та захисту нігтів та блискітки для створення ідеального мерехту.

Такий варіант покриття стане вдалим варіантом для перших осінніх днів, адже підійде практично під будь-який образ.

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Нові нігті Селени Гомес

"Нігті виглядають чистими для королеви", "Так чисто та елегантно, Том! Як завжди, чудова робота", "Так просто та елегантно", — пишуть у коментарях фоловери американського нейл-майстра.

Нагадаємо, який манікюр обожнює Меган Фокс.

Також Фокус писав про яскравий варіант покриття у стилі Barbiecore.