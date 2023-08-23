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Стиль жизни

Селена Гомес показала маникюр для встречи осени 2023 (фото)

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Фото: Getty Images

Знаменитость выбирает нежное и стильное покрытие.

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31-летняя американская певица Селена Гомес показала нежный маникюр для встречи первых осенних дней 2023 года. Снимками своей новой работы для звездной клиентки делится нейл-мастер Том Бачик в Instagram.

На этот раз звезда сцены выбрала нежный нюд на короткую длину, следуя тренду на "голые ногти".

"Голое летнее мерцание 💫🤍 @selenagomez", — отметил Том Бачик, к которому постоянно обращаются Селена Гомес, Дженнифер Лопес, Никола Пельтц и другие звезды Голливуда.

Специалист посоветовал мягкий гель-лак для прочности и защиты ногтей и блестки для создания идеального мерцания.

Такой вариант покрытия станет удачным вариантом для первых осенних дней, ведь подойдет практически под любой образ.

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Новые ногти Селены Гомес

"Ногти выглядят чистыми для королевы", "Так чисто и элегантно, Том! Как всегда, отличная работа", "Так просто и элегантно", — пишут в комментариях фолловеры американского нейл-мастера.

Напомним, какой маникюр обожает Меган Фокс.

Также Фокус писал о ярком варианте покрытия в стиле Barbiecore.