Селена Гомес показала яскравий манікюр на серпень 2023 (фото)

Знаменитість наслідує тренд на Barbiecore.

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30-річна американська співачка та акторка Селена Гомес показала яскравий манікюр на серпень 2023 року. Знімком своєї нової роботи ділиться зірковий нейл-майстер Голлівуду Том Бачик в Instagram-акаунті.

Фахівець експериментує з яскравим відтінком, наслідуючи тренд на Barbiecore у звʼязку з виходом фільму про найпопулярнішу ляльку у світі з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях.

Том Бачик зробив Селені Гомес однотонне покриття ніжно-рожевим лаком.

"Коли @selenagomez хоче щасливий колір💅🏼 Що може бути щасливішим за рожевий Барбі🩷", — написав Бачик.

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Новий манікюр Селени Гомес

"Селена — це справжня Барбі💖 🫶🏻", "Том найкращий, вони прекрасні💗", "подобаються нові нігті ери Барбі 🎀💗💖", — пишуть у коментарях фоловери Тома Бачика.

До зіркового спеціаліста звертаються Дженніфер Лопес, Нікола Пельтц, Марго Роббі та інші знаменитості.

Нагадаємо, американська модель Гейлі Бібер показала яскравий манікюр на літо 2023.

Також Фокус писав про ідею літнього манікюру від Дженніфер Лопес.