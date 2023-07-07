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Стиль життя

Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний манікюр на літо 2023 (фото)

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Фото: Instagram haileybieber | Гейлі Бібер

Модель показала ніжний манікюр з літнім малюнком.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний манікюр на літо 2023 року. Знімками дружина Джастіна Бібера поділилася у своєму Instagram-акаунті з майже 50 млн підписників.

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Засновниця косметичного бренду Rhode Beauty не новачок, коли справа доходить до стильних манікюрних дизайнів, і її образ для Дня незалежності США не став винятком. Бібер представила шанувальникам серію фотографій, зокрема своєї сукні та макіяжу, а також святкового дизайну нігтів.

Зірка подіумів позувала з вишнею на одному зі знімків, демонструючи класичний французький манікюр, намальований на її нігтях мигдалеподібної форми, який було додатково підкреслено її фірмовим глянцевим верхнім шаром і малюнком вишні на безіменних пальцях.

Гейлі Бібер Fullscreen
Гейлі Бібер
Фото: Instagram haileybieber

Також у каруселі вона поділилася фотографіями свого собаки Піггі, що спить на її подушці, і своїм розкішним образом для щорічної білої вечірки Майкла Рубіна, де її супроводжував її чоловік Джастін Бібер.

"Тут усі посміхаються, крім Піггі", — підписала вона публікацію, маючи на увазі своє сонне цуценя.

Хоча Бібер опублікувала кілька фотографій у різних позах, демонструючи свою відверту білу сукню, яка відповідала повністю білому дрес-коду вечірки, саме на її нігті дійсно варто звернути увагу.

Гейлі Бібер

Раніше Фокус писав, що Гейлі Бібер прикрасила свій образ діамантами на суму понад 360 тисяч доларів.