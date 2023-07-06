Гейлі Бібер прикрасила свій образ діамантами на суму понад 360 тисяч доларів (фото)

Знаменитість у розкішному образі з'явилася на білій вечірці Майкла Рубіна.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала значні діамантові прикраси Tiffany & Co, коли вона відвідала зіркову вечірку спортивного магната Майкла Рубіна на честь Дня незалежності США в Гемптоні. Про це пише PageSix.

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Дружина Джастіна Бібера поділилася у своєму Instagram-акаунті кількома знімками свого образу. Гейлі одягла відверту білу сукню з вирізом від Maygel Coronel з рюшами спереду і високим розрізом (510 доларів).

Але справжньою родзинкою ансамблю моделі стали сліпучі діамантові прикраси. Засновниця косметичного бренду Rhode Beauty одягла безліч багатошарових намист, зокрема Victoria Vine від Tiffany (139 000 доларів), Victoria Alternating Graduated (99 000 доларів) і Victoria Graduated Line (72 000 доларів).

Зірка подіумів завершила свій блискучий образ сережками-підвісками з діамантами за 56 500 доларів від розкішного лейблу. Поряд з дорогоцінним камінням Бібер доповнила вбрання білою сумочкою Prada (3700 доларів) і туфлями на підборах Gianvito Rossi (676 доларів) з прозорим ремінцем спереду.

Гейлі Бібер Фото: Instagram haileybieber

Серед інших знаменитостей на щорічному святі були Кім Кардаш'ян, Кендалл Дженнер, Джей Ло і Бен Аффлек, чоловік Бейонсе Джей-Зі, колишня зірка НФЛ Том Бреді та модель Емілі Ратаковскі.

Нагадаємо, Гейлі і Джастін Бібер вирушили на побачення в стильних образах.

Також Фокус писав про інших гостей вечірки Майкла Рубіна.