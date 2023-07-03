Гейлі та Джастін Бібери відправилися на побачення у стильних образах (фото)

Зіркову пару помітили в Західному Голлівуді.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер та Джастін Бібер відправилися на побачення у стильних образах. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів продемонструвала свій прес у сірій безрукавці під довгою чорною шкіряною курткою під час вечірнього побачення зі своїм чоловіком Джастіном Бібером у Західному Голлівуді. До образу вона додала світлі джинси та чорну сумочку. Волосся донька Стівена Болдвіна зібрала в охайний пучок з червоною резинкою, доповнивши вечірній аутфіт для побачення кількома лаконічними прикрасами.

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Тим часом Джастін одягнув вицвілу сіру толстовку на блискавці поверх білої футболки, бейсболку, штани відтінку хакі та білі кросівки.

Гейлі та Джастін Бібери Фото: Getty Images

Канадський співак та американська модель одружилися у 2018 році всього за кілька місяців після розставання музиканта із Селеною Гомес. Попри чутки в мережі щодо ворожнечі між жінками, офіційно вони заявляють про адекватне ставлення одне до одного та розуміння.

Нагадаємо, Гейлі Бібер висловилася про ворожнечу із Селеною Гомес.

Також Фокус писав про головний тренд літа 2023, який раніше продемонструвала Гейлі Бібер.