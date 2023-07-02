"Це дуже прикро": Гейлі Бібер висловилася про ворожнечу із Селеною Гомес

За взаємостосунками дружини та колишньої дівчини Джастіна Бібера пильно слідкують їхні фанати.

Related video

26-річна американська модель Гейлі Бібер висловилася про ворожнечу із Селеною Гомес. Своїми думками дружина канадського співака Джастіна Бібера поділилася у свіжому інтервʼю.

Зірка подіумів та бізнеследі з’явилася на "The Circuit Bloomberg" і розповіла про те, що відбувається з Гомес, після того, як її запитала про це ведуча Емілі Чанг. Хоча жінка не використовував ім'я співачки безпосередньо, на екрані з'явилися фрагменти новин, у яких згадуються дві знаменитості.

"Я не думаю, що це стосується мене, Гейлі Бібер і Селени Гомес. Мова не про протиріччя між двома жінками — це про мерзенну, огидну ненависть, яка може походити від повністю вигаданих і перекручених і увічнених наративів, які можуть бути справді небезпечними", — заявила Гейлі.

Селена Гомес Фото: Getty Images

Ведуча шоу додала, що ця історія — це "давня розповідь" про двох жінок, які протистоять одна одній "через чоловіка".

"Я ненавиджу це, — погодилася Бібер. — Я ненавиділа це із самого початку, і це повертається до того, що мене неправильно зрозуміли. Знову і знову я кажу, що проблеми немає, і це дуже прикро, що люди все ще так поводяться з чоловіком".

Селена Гомес та Джастін Бібер Фото: Getty Images

Зазначимо, що Селена Гомес та Джастін Бібер зустрічалися протягом кількох років на початку своїх карʼєр у шоу-бізнесі. У 2018 році вони остаточно розійшлися, а за кілька місяців після цього співак одружився з моделлю Гейлі Болдвін, донькою актора Стівена Болдвіна.

Попри те, що подружжя у 2023 відсвяткує пʼять років з моменту одруження, фанати досі вважають, що Джастін кохає Селену, та цькують Гейлі в мережі.

Нагадаємо, Гейлі Бібер показала, як поєднувати шкарпетки з босоніжками влітку 2023.

Також Фокус писав про літнє побачення Гейлі та Джастіна Біберів.