"Это очень обидно": Хейли Бибер высказалась о вражде с Селеной Гомес

За взаимоотношениями жены и бывшей девушки Джастина Бибера пристально следят их фанаты.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер высказалась о вражде с Селеной Гомес. Своими мыслями жена канадского певца Джастина Бибера поделилась в свежем интервью.

Звезда подиумов и бизнес-леди появилась на "The Circuit Bloomberg" и рассказала о том, что происходит с Гомес, после того, как ее спросила об этом ведущая Эмили Чанг. Хотя женщина не использовала имя певицы напрямую, на экране появились фрагменты новостей, в которых упоминаются две знаменитости.

"Я не думаю, что это касается меня, Хейли Бибер и Селены Гомес. Речь не о противоречиях между двумя женщинами — это о мерзкой, отвратительной ненависти, которая может исходить от полностью вымышленных и искаженных и увековеченных нарративов, которые могут быть действительно опасными", — заявила Хейли.

Селена Гомес Фото: Getty Images

Ведущая шоу добавила, что эта история — это "давний рассказ" о двух женщинах, которые противостоят друг другу "из-за мужчины".

"Я ненавижу это, — согласилась Бибер, — Я ненавидела это с самого начала, и это возвращается к тому, что меня неправильно поняли. Снова и снова я говорю, что проблемы нет, и это очень обидно, что люди все еще так обращаются с мужчиной".

Селена Гомес и Джастин Бибер Фото: Getty Images

Отметим, что Селена Гомес и Джастин Бибер встречались в течение нескольких лет в начале своих карьер в шоу-бизнесе. В 2018 году они окончательно разошлись, а через несколько месяцев после этого певец женился на модели Хейли Болдуин, дочери актера Стивена Болдуина.

Несмотря на то, что супруги в 2023 году отпразднуют пять лет с момента бракосочетания, фанаты до сих пор считают, что Джастин любит Селену, и травят Хейли в Сети.

Напомним, Хейли Бибер показала, как сочетать носки с босоножками летом 2023 года.

Также Фокус писал о летнем свидании Хейли и Джастина Биберов.