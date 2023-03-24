Селена Гомес внезапно встала на защиту Хейли Бибер

Оказалось, что модели угрожают поклонники Гомес.

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30-летняя американская певица Селена Гомес встала на защиту Хейли Бибер и рассказала об угрозах модели.

В своем Instagram, на который подписаны рекордные 403 млн фолловеров, звезда сцены рассказала об общении с женой своего бывшего бойфренда Джастина Бибера.

Селена призвала своих поклонников прекратить отправлять Хейли Бибер угрозы убийством после того, как модель обратилась к певице по поводу ненависти в интернете на фоне слухов об их вражде.

"Хейли Бибер связалась со мной и сообщила, что она получала угрозы убийством и такой ненавистный негатив", — написала Гомес в Instagram Story.

30-летняя актриса добавила, что "никто" не должен испытывать "ненависть или издевательство", и она не "защищает" это.

"Я всегда выступала за доброту и очень хочу, чтобы все это прекратилось", — подытожила Селена.

Как оказалось, Хейли Бибер "бомбардировали" ненавистными сообщениями в Сети после того, как в феврале 2023 "взорвалась" ее вероятная вражда с основательницей "Rare Beauty".

Селена Гомес обратилась к своим фанатам

О возможной вражде между Селеной Гомес и Хейли Бибер говорят с 2018 года, когда последняя вышла замуж за Джастина Бибера, ранее длительное время встречавшегося с Гомес. Впрочем, знаменитости домыслы фанатов время от времени опровергают совместными фото или заявлениями.

Напомним, Селену Гомес заметили в свадебном платье.

Также Фокус писал о том, почему Джастин Бибер не комментирует вражду своей жены и бывшей возлюбленной.