Селена Гомес надела свадебное платье (фото)

Поклонники сериала "Убийства в одном здании" уже в предвкушении третьего сезона.

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30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес наконец-то примерила свадебное платье. Девушку заметили в роскошном подвенечном наряде на улицах Нью-Йорка. Правда, платье она надела не для того, чтобы связать себя узами брака, а в рамках съемки третьего сезона сериала "Убийства в одном здании", пишут западные СМИ.

Селена, играющая Мейбл Мора, выглядела, словно сказочная принцесса, в белоснежном платье с пышной юбкой и корсетом, длинной фате и коротких белых перчатках. Образ завершали серьги-подвески, собранные в низкий пучок волосы и ярко-красная помада.

Селена Гомес в образе невесты Фото: Getty

На некоторых снимках, сделанных папарацци, видны также коллеги Селены по фильму Мартин Шорт и Стив Мартин. Последний поделился фотографией с Селеной в свадебном платье в Twitter.

"Угадайте, что только что произошло!" – говорится в подписи.

Стив Мартин и Селена Гомес

Комедийно-детективній сериал "Убийства в одном здании" вышел в 2021 году и сразу стал популярным. Гомес призналась, что ей очень понравилось сниматься с двумя титанами комедии.

"Они сразу заставили меня почувствовать себя частью трио. Они просто лучшие. Они чрезвычайно скромны и добры, и у них просто другой человеческий взгляд на жизнь, чем у кого-либо, кого я когда-либо встречала. Я спросила их о том, какой была жизнь раньше, и всегда было так интересно услышать об индустрии и о том, какой она была раньше. Я чувствовала себя губкой, просто впитывая все, что могла. Мы все в цепочке групповой электронной почты", – рассказывала она.

Все трое играют людей, которые живут в одном многоквартирном доме и очень любят подкасты о реальных преступлениях. Когда в первом сезоне кого-то убивают в их доме, главные герои используют свои любительские навыки сыщиков, чтобы попытаться добраться до сути преступления.

Ранее Фокус писал, что Селена Гомес примерила кожаный тренч от украинского бренда.