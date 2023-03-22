Селена Гомес одягла весільну сукню (фото)

Шанувальники серіалу "Вбивства в одній будівлі" вже передбачають третій сезон.

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30-річна американська співачка та актриса Селена Гомес нарешті приміряла весільну сукню. Дівчину помітили у розкішному вінчальному вбранні на вулицях Нью-Йорка. Щоправда, сукню вона вдягла не для того, щоб вийти заміж, а в межах зйомки третього сезону серіалу "Вбивства в одній будівлі", пишуть західні ЗМІ.

Селена, яка грає Мейбл Мора, виглядала, немов казкова принцеса, в білосніжній сукні з пишною спідницею і корсетом, довгій фаті і коротких білих рукавичках. Образ завершували сережки-підвіски, зібране в низький пучок волосся і яскраво-червона помада.

Селена Гомес в образі нареченої Фото: Getty

На деяких знімках, зроблених папараці, видно також колег Селени по фільму Мартіна Шорта і Стіва Мартіна. Останній поділився фотографією з Селеною у весільній сукні у Twitter.

"Вгадайте, що щойно сталося!" – йдеться у підписі.

Стів Мартін та Селена Гомес

Комедійно-детективний серіал "Вбивства в одній будівлі" вийшов у 2021 році та одразу став популярним. Гомес зізналася, що їй дуже сподобалося зніматися із двома титанами комедії.

"Вони одразу змусили мене відчути себе частиною тріо. Вони просто найкращі. Вони надзвичайно скромні й добрі, і в них просто інший людський погляд на життя, ніж у будь-кого, кого я коли-небудь зустрічала. Я запитала їх про те, яким було життя раніше, і завжди було так цікаво почути про індустрію і про те, яким воно було раніше. Я почувалася губкою, просто вбираючи все, що могла. Ми всі в ланцюжку групової електронної пошти", — розповідала вона.

Усі троє грають людей, які живуть в одному багатоквартирному будинку і дуже люблять подкасти про реальні злочини. Коли в першому сезоні когось вбивають у їхньому будинку, головні герої використовують свої аматорські навички детективів, щоб спробувати дістатися до суті злочину.

Раніше Фокус писав, що Селена Гомес приміряла шкіряний тренч від українського бренду.