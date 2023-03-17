Почему Джастин Бибер не комментирует ссоры Хейли и Селены Гомес

Несмотря на то, что в Сети активно обсуждают вражду бывшей девушки музыканта и его жены, сам Бибер молчит об этом.

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Стало известно, почему Джастин Бибер не комментирует вражду между Хейли и Селеной Гомес. Об этом пишет ET.

По словам инсайдера, 29-летний канадский певец не позволяет драме влиять на его повседневную жизнь.

"Хейли и Джастин чувствуют себя хорошо. Они не хотят постоянно сталкиваться с этой повторяющейся драмой прежних отношений", — рассказывает источник. "Они просто принимают вещи день за днем и не хотят, чтобы это было чем-то, что негативно повлияло на них. Джастин знает, что публичные разговоры об этом лишь усилят ситуацию и привлекут к ней больше внимания, поэтому они поддерживали друг друга в частном порядке" .

Селена Гомес и Джастин Бибер Фото: Getty Images

В прошлом месяце соцсети разразились обсуждениями вероятной розни между Селеной Гомес и Хейли Бибер. Это началось, когда снова появилось видео, на котором жена Джастина Бибера делает вид, что хрипит при упоминании Тейлор Свифт, что побудило Селену выступить в защиту своей лучшей подруги.

В другой ситуации пользователи социальных сетей обвинили Хейли и ее подругу Кайли Дженнер в том, что они высмеяли заламинированные брови Селены, что потом отрицала Кайли, а сама певица публично похвалила ее.

Хейли Бибер и Кайли Дженнер

Напомним, Селена Гомес обратилась к фолловерам после вражды с Кайли Дженнер и Хейли Бибер.

Также Фокус подробнее писал о публичном конфликте между Селеной Гомес и Кайли Дженнер.