Чому Джастін Бібер не коментує сварки Гейлі та Селени Гомес

Попри те, що в мережі активно обговорюють ворожнечу колишньої дівчини музиканта та його дружини, сам Бібер мовчить про це.

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Стало відомо, чому Джастін Бібер не коментує ворожнечу між Гейлі та Селеною Гомес. Про це пише ET.

За словами інсайдера, 29-річний канадський співак не дозволяє драмі впливати на його повсякденне життя.

"Гейлі та Джастін почуваються добре. Вони не хочуть постійно мати справу з цією повторюваною драмою колишніх стосунків", — розповідає джерело. "Вони просто приймають речі день за днем і не хочуть, щоб це було чимось, що негативно вплинуло на них. Джастін знає, що публічні розмови про це лише посилять ситуацію та привернуть до неї більше уваги, тому вони підтримували одне одного в приватному порядку".

Селена Гомес та Джастін Бібер Фото: Getty Images

Минулого місяця соцмережі вибухнули обговореннями ймовірної ворожнечі між Селеною та Гейлі Бібер. Це почалося, коли знову з’явилося відео, на якому дружина Джастіна Бібера вдає, що хрипить при згадці Тейлор Свіфт, що спонукало Селену виступити на захист своєї кращої подруги.

В іншій ситуації користувачі соціальних мереж звинуватили Гейлі та її подругу Кайлі Дженнер у тому, що вони висміяли заламіновані брови Селени, що Кайлі заперечила, а Селена публічно похвалила її.

Гейлі Бібер та Кайлі Дженнер

Нагадаємо, Селена Гомес звернулася до фоловерів після ворожнечі з Кайлі Дженнер та Гейлі Бібер.

Також Фокус детальніше писав про публічний конфлікт між Селеною Гомес та Кайлі Дженнер.