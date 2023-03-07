Селена Гомес звернулася до фанатів після скандалу з Гейлі Бібер та Кайлі Дженнер

Артистка опублікувала новий ролик у соцмережі.

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30-річна американська співачка Селена Гомес звернулася до своїх фанатів після скандалу з Кайлі Дженнер та Гейлі Бібер. Зірка сцени опублікувала нове відео у своєму TikTok.

"Дякую. Я дуже вас усіх люблю. Я глибоко вдячна за кожного з вас. Ви робите мене неймовірно щасливою! Але, будь ласка, будьте добрішими і дбайте про психічне здоров'я інших. У мене було важко на серці. Я хочу тільки добра для всіх. Усім кохання", — звернулася до прихильників колишня дівчина Джастіна Бібера.

[ + – ] Кайлі Дженнер та Гейлі Бібер

У чому суть скандалу

За кілька тижнів до цього у мережі розгорівся новий скандал щодо ймовірної ворожнечі між Селеною Гомес та Гейлі Бібер. Співачка опублікувала на своїй сторінці короткий ролик, на якому занадто сильно заламінувала брови. А за короткий час після цього Кайлі Дженнер виклала скріншот відеодзвінку зі своєю подругою Гейлі Бібер, під час якого вони зблизька демонстрували брови.

Фанати зчитали це як насмішку над відео Селени. Тому почали кенселити Бібер та Дженнер, відмовляючись від косметики обох бізнеследі. Втім, Селена Гомес написала коментар, у якому зазначила, що ніякої ворожнечі між ними не було.

Нагадаємо, Селена Гомес уперше вийшла у світ після скандалу з дружиною свого колишнього бойфренда.

Також Фокус більш детально писав про скандал між Кайлі Дженнер та Селеною Гомес.