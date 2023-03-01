Селена Гомес з'явилася на публіці після чуток про сварку з Гейлі Бібер (фото)

Знаменитість продовжує зніматися в кіно.

Related video

30-річна американська співачка Селена Гомес з'явилася на публіці після чуток про сварку з Гейлі Бібер. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени вітала шанувальників по дорозі на зйомки свого фільму на Манхеттені, Нью-Йорк. Артистка зігрілася в довгому рожевому пальті Miu Miu, яке вона надягнула поверх червоної сукні.

Колишня дівчина Джастіна Бібера, яка зараз знімає третій сезон хіт-серіалу Hulu, поєднала вбрання з масивними чорними черевиками та білими шкарпетками.

Вона розпустила своє чорне волосся, а охоронець захищав її від дощу монохромною парасолькою.

Селена сяяла усмішкою, позуючи для селфі з шанувальниками, і, здавалося, була в гарному настрої, незважаючи на те, що нещодавно оголосила про відхід із соцмережами після чуток про сварки з Гейлі Бібер і Кайлі Дженнер.

[ + – ] Селена Гомес

Раніше цього тижня шанувальники почали припускати про ворожнечу між Селеною та нинішньою дружиною Джастіна Гейлі після того, як знову з’явилися старі кадри, на яких Гейлі знущалася над Тейлор Свіфт під час того, як вона була співведучою шоу Drop The Mic.

А після цього фанати помітили глузування в скріншотах відеодзвінку між Кайлі Дженнер та Гейлі Бібер, під час якого вони показували зблизька свої брови. Адже перед цим Селена виклала ролик, у якому зізналася, що переборщила з ламінуванням брів.

[ + – ] Селена Гомес з шанувальниками

Нагадаємо, від Кайлі Дженнер відписалося майже мільйон фоловерів після глузувань над Селеною Гомес.

Також Фокус писав про критику зайвої ваги Селени Гомес та реакцію співачки на це.