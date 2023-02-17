Селена Гомес знову зіткнулася з критикою свого тіла: її реакція

Селена Гомес ділиться посланням про любов до себе після того, як зіткнулася з критикою щодо свого тіла.

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30-річна акторка та співачка Селена Гомес вийшла в прямому ефірі на TikTok 16 лютого, щоб поділитися повідомленням про любов до себе на тлі недавніх дискусій про свою зовнішність.

Як пояснила номінантка на "Золотий глобус", яка дуже відкрито розповіла про свій діагноз "вовчак" і перенесла трансплантацію нирки у 2017 році, вона має тенденцію "утримувати багато води" під час прийому ліків.

"І це відбувається зазвичай, — поділилася вона з глядачами TikTok. — Просто ідея про сором жінки, яка повинна боротися та мати справу з аутоімунним захворюванням і приймати правильні ліки — це занадто".

Потім вона надіслала фанатам сердечне нагадування. "Я просто хочу, щоб люди знали, що ти прекрасна і чудова, — продовжила Селена. — І так, у нас бувають дні, коли, можливо, ми почуваємося, як лайно, але я б воліла бути здоровою та піклуватися про себе. Мої ліки важливі, і я вірю, що вони допомагають мені".

[ + – ] Селена Гомес перенесла трансплантацію нирки у 2017 році

Селена, яка також розповіла про свій шлях із біполярним розладом, подякувала своїм шанувальникам за те, що вони підтримали її. "Я просто хотіла сказати вам, що люблю вас, друзі, — підсумувала вона в прямому ефірі. — І дякую за підтримку та розуміння, а якщо ні, то йдіть, тому що, чесно кажучи, я не вірю в сором людей за тіло або щось таке".

Селена Гомес здавалася дуже емоційною в прямому ефірі TikTok після того, як її змусили пояснити бодішеймерам, що вона набрала вагу через ліки від вовчаку. Зірка часто стикається з критикою своєї зовнішності.

Нагадаємо, Селена Гомес відверто розповіла про складнощі у своєму житті в межах документального фільму про співачку.

Раніше Фокус писав, що Селена Гомес зізналася, що не зможе мати дитину через тривале вживання препаратів від біполярного розладу.