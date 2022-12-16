Селена Гомес відреагувала на критику її зайвої ваги

Знаменитість, здається, втомилася від однієї і тієї ж старої розмови про її вагу, яка коливається, — і це правильно.

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30-річна американська співачка й акторка Селена Гомес відреагувала на вірусне відео TikTok. У ролику представлено серію фотографій артистки часів, коли вона зустрічалася з Джастіном Бібером. Фанати зірки впевнені, що вона була у формі, щоб відповідати вимогам свого бойфренда. Про це пише Paper.

"Причина, через яку Гомес була завжди худою, коли зустрічалася з Джастіном", — ідеться в підписі до відео.

Фото: Скриншот/ TikTok @donttellmymomma.fr Фото: Скриншот/ TikTok @donttellmymomma.fr

Відео закінчується скриншотом коментаря 2014 року, в якому Гомес написала, що вона "занадто нормальна" для Бібера, який швидше зустрічатиметься з "моделями".

Фото: Скриншот/ TikTok @donttellmymomma.fr

Минулими вихідними Гомес, схоже, натрапила на вірусний TikTok користувача @donttellmymomma.fr, який завантажив старі фотографії акторки 2010-х років.

У результаті Гомес відреагувала на заяву, прокоментувавши смайликом із сумним обличчям у TikTok, що спонукало багатьох шанувальників звинуватити користувача @donttellmymomma.fr у знущаннях над зіркою.

Декілька фанатів написали під відео, заступившись за Гомес: "Як ви можете не бачити, що робите їй боляче, все ще знімаючи подібні відео?"

Фото: Скриншот/ TikTok @donttellmymomma.fr

Нагадаємо, колишня дівчина Джастіна Бібера прогулялася грудневим Нью-Йорком в ефектному чорному аутфіті. Для виходу у світ зірка сцени та соцмереж обрала довгу чорну шубу, водолазку та вільні штани.

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