Селена Гомес отреагировала на критику ее лишнего веса

Знаменитость, кажется, устала от одного и того же старого разговора о ее колеблющемся весе — и это правильно.

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30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес отреагировала на вирусное видео TikTok. В ролике представлена серия фотографий артистки времен, когда она встречалась с Джастином Бибером. Фанаты звезды уверены, что она держала себя в форме, чтобы отвечать требованиям своего бойфренда. Об этом пишет Paper.

"Причина, по которой Гомес была всегда худой, когда встречалась с Джастином", – говорится в подписи к видео.

Фото: Скриншот/ TikTok @donttellmymomma.fr Фото: Скриншот/ TikTok @donttellmymomma.fr

Видео заканчивается скриншотом комментария 2014 года, в котором Гомес написала, что она "слишком нормальна" для Бибера, который будет скорее встречаться с "моделями".

Фото: Скриншот/ TikTok @donttellmymomma.fr

В прошлые выходные Гомес, похоже, наткнулась на вирусный TikTok пользователя @donttellmymomma.fr, который загрузил старые фотографии актрисы 2010-х годов.

В результате Гомес отреагировала на заявление, прокомментировав смайликом с грустным лицом в TikTok, что побудило многих поклонников обвинить пользователя @donttellmymomma.fr в издевательствах над звездой.

Несколько фанатов написали под видео, вступившись за Гомес: "Как вы можете не видеть, что делаете ей больно, все еще снимая подобные видео?"

Фото: Скриншот/ TikTok @donttellmymomma.fr

Напомним, бывшая девушка Джастина Бибера прогулялась по декабрьскому Нью-Йорку в эффектном черном аутфите. Для выхода в свет звезда сцены и соцсетей выбрала длинную черную шубу, водолазку и свободные брюки.

Также Фокус писал об идеальном образе для празднования новогодних корпоративов 2022/23, который накануне продемонстрировала Селена Гомес.