Селена Гомес снова столкнулась с критикой своего тела: ее реакция

Селена Гомес делится посланием о любви к себе после того, как столкнулась с критикой по поводу своего тела.

Related video

30-летняя актриса и певица Селена Гомес вышла в прямом эфире на TikTok 16 февраля, чтобы поделиться сообщением о любви к себе на фоне недавних дискуссий о своей внешности.

Как объяснила номинантка на "Золотой глобус", которая очень открыто рассказала о своем диагнозе "волчанка" и перенесла трансплантацию почки в 2017 году, она имеет тенденцию "удерживать много воды" во время приема лекарств.

"И это происходит очень обычно", — поделилась она со зрителями TikTok. "Просто идея о стыде женщины, которая должна бороться и иметь дело с аутоиммунным заболеванием и принимать правильные лекарства — это слишком".

Затем она отправила фанатам сердечное напоминание. "Я просто хочу, чтобы люди знали, что ты прекрасна и замечательна", — продолжила Селена. "И да, у нас бывают дни, когда, может быть, мы чувствуем себя как дерьмо, но я бы предпочла быть здоровой и заботиться о себе. Мои лекарства важны и я верю, что они помогают мне".

[ + – ] Селена Гомес перенесла трансплантацию почки в 2017 году

Селена, которая также рассказала о своем пути с биполярным расстройством, поблагодарила своих поклонников за то, что они поддержали ее. "Я просто хотела сказать вам, что люблю вас, ребята", — подытожила она в прямом эфире. "И спасибо за поддержку и понимание, а если нет, то уходите, потому что, честно говоря, я не верю в стыд людей за тело или что-то в этом роде".

Селена Гомес выглядела очень эмоциональной в прямом эфире TikTok после того, как ее заставили объяснить бодишеймерам, что она набрала вес из-за лекарств от волчанки. Звезда часто сталкивается с критикой своей внешности.

Напомним, Селена Гомес откровенно рассказала о сложностях в своей жизнив рамках документального фильма о певице.

Ранее Фокус писал, что Селена Гомес призналась, что не сможет иметь ребенка из-за длительного употребления препаратов от биполярного расстройства.