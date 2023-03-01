Селена Гомес появилась на публике после слухов о ссоре с Хейли Бибер (фото)

Знаменитость продолжает сниматься в кино.

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30-летняя американская певица Селена Гомес появилась на публике после слухов о ссоре с Хейли Бибер. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены поприветствовала поклонников по дороге на съемки своего фильма на Манхэттене, Нью-Йорк. Артистка согрелась в длинном розовом пальто Miu Miu, которое она надела поверх красного платья.

Бывшая девушка Джастина Бибера, которая сейчас снимает третий сезон хит-сериала Hulu, соединила наряд с массивными черными ботинками и белыми носками.

Она распустила свои черные волосы, а охранник защищал ее от дождя монохромным зонтиком.

Селена сияла улыбкой, позируя для селфи с поклонниками, и, казалось, была в хорошем настроении, несмотря на то, что недавно объявила об уходе с соцсетей после слухов о ссорах с Хейли Бибер и Кайли Дженнер.

[ + – ] Селена Гомес

Ранее на этой неделе поклонники начали предполагать вражду между Селеной и нынешней женой Джастина Хейли после того, как снова появились старые кадры, на которых модель издевалась над Тейлор Свифт во время того, как она была соведущей шоу Drop The Mic.

А после этого фанаты заметили насмешку в скриншотах видеозвонка между Кайли Дженнер и Хейли Бибер, во время которого они показывали вблизи свои брови. Ведь перед этим Селена выложила ролик, в котором призналась, что переборщила с ламинированием бровей.

[ + – ] Селена Гомес с поклонниками

Напомним, от Кайли Дженнер отписалось почти миллион фолловеров после насмешек над Селеной Гомес.

Также Фокус писал о критике лишнего веса Селены Гомес и реакции певицы на это.