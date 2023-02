Кайли Дженнер потеряла почти миллион подписчиков после насмешек над Селеной Гомес

Кайли отрицает, что насмехалась над Селеной.

Бизнесвумен и представительница самой известной телесемьи Америки Кайли Дженнер начала стремительно терять подписчиков в Instagram после того, как вместе с Хейли Бибер позволила себе насмешки в сторону Селены Гомес, которая поэкспериментировала с бровями, пишет Сapital Еxtra

Все началось с того, что Гомес выложила в сторис безобидные видео: в одном ролике она попробовала выглядеть как модель Белла Хадид и использовала фильтр со звуком My Name Is Bella Hadid, в другом певица поделилась с подписчиками, что переборщила с ламинированием бровей. Она также отметила, что Хадид – ее идеал среди девушек. Вскоре после этих видео с бровями Кайли Дженнер опубликовала в сторис селфи с надписью "Это была случайность?". Затем она выложила снимок с бровями подруги Хейли Бибер, снятыми крупным планом.

Как известно, Хейли – жена Джастина Бибера, с которым Селена в прошлом долго встречалась.

В таком поведении подруг по отношению к Селене подписчики знаменитостей углядели скрытые издевательства и начали отписываться от Кайли и от Хейли. Более того, некоторые фанаты Гомес демонстративно выбрасывают косметику бренда Дженнер Kylie Cosmetics.

По информации СМИ, Кайли уже потеряла свыше 750 тыс. подписчиков, а Селена стала самой популярной женщиной в Instagram, забрав первенство у Кайли и набрав свыше 7 млн новых фолловеров. У нее сейчас 387 млн подписчиков, а у Кайли – 379 млн.

Дженнер теперь оправдывается, что у нее и Селены нет вражды, уверяя, что "не видела ее посты с бровями".

"Ребята, вы делаете что-то из ничего. Это глупо", – заявила она.

Отвечая на комментарий Кайли, Селена пошутила: "Согласна@kyliejenner, это все ненужно. Я фанатка Кайли!"

