"Золотого мальчика Instagram" объявили в розыск: что натворила звезда соцсетей (фото)

Блогер хвастался, что однажды потратил около 27 млн грн на часы Bvlgari, а также собрал роскошный автопарк.

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Джека Уоткина, который называет себя "золотым мальчиком Instagram", полиция объявила в розыск за мошенничество. 25-летнего мужчину описали как белого, ростом около 1 м 75 см, среднего телосложения, с темно-каштановыми волосами и зелеными глазами. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Джек стал звездой социальных сетей в возрасте 17 лет, щеголяя перед подписчиками собственной коллекцией автомобилей стоимостью 1,7 миллиона фунтов стерлингов (около 91,6 млн грн). В частности, ему принадлежит Rolls Royce, Bentleys, два Mercedes-Benz, a также Range Rover и Porsche. Когда богач рассказал, что все это ему купили родители, то получил шутливое прозвище "британский Кардашьян".

"Люди мне завидуют"

Кроме того, "золотой мальчик Instagram" хвастался, что однажды потратил 500 000 фунтов стерлингов (около 27 млн грн) на часы Bvlgari. После этого ему даже предложили сняться в телешоу под названием "Мажоры".

Джек хвастался, что потратил 500 000 фунтов стерлингов на часы Bvlgari Фото: News Dog Media

"Я привык к тому, что люди мне завидуют. Не только подростки, но и взрослые! Знаю, что мне очень повезло, потому что не вынужден беспокоиться о работе и имею неограниченное количество денег. Однако моя жизнь нелегкая. Отец очень много работал, чтобы все это обеспечить. Наш частный самолет не летает сам по себе, наш бассейн не очищается сам по себе, все мои машины не заправляются автоматически", — объяснял парень журналистам издания.

Нарушил условия увольнения

Похоже, с тех пор произошло много изменений, потому что сейчас представители правоохранительных органов обращаются к общественности с просьбой помочь разыскать Уоткина. Сообщается, что он нарушил условия освобождения под залог после обвинения в мошенничестве.

"Полиция обращается к общественности с просьбой предоставить информацию, которая поможет разыскать мужчину из Олдерли-Эдж. Джек Уоткин разыскивается за нарушение условий освобождения под залог", — заявил пресс-секретарь полиции.

Джек Уоткин разыскивается за нарушение условий освобождения под залог Фото: News Dog Media

Кстати, в 2019 году Уоткина оштрафовали после того, как он совершил наезд на человека, сев за руль роскошного Range Rover своей мамы.

Напомним, ранее Фокус писал о 21-летнем блогере Джейкобе Шаллиноре из Великобритании, который уже в 19 лет стал долларовым миллионером благодаря собственному онлайн-бизнесу, а сейчас его состояние достигает 5 миллионов фунтов стерлингов. В своих социальных сетях Джейкоб регулярно делится советами для молодежи, как быстро разбогатеть. Парень признается, что бросил школу еще в 17 лет ради собственного дела в сфере партнерского маркетинга.

А вот 31-летний Бен Фрэнсис, основатель бренда спортивной одежды GymShark, стал самым молодым миллиардером Великобритании. Трудно поверить, но мужчина не имеет университетского образования и даже вынужденно работал в службе доставки пиццы.