"Золотого хлопчика Instagram" оголосили у розшук: що накоїла зірка соцмереж (фото)

Блогер хвалився, що одного разу витратив близько 27 млн грн на годинник Bvlgari, а також зібрав розкішний автопарк.

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Джека Уоткіна, який називає себе "золотим хлопчиком Instagram", поліція оголосила у розшук за шахрайство. 25-річного чоловіка описали як білого, зростом близько 1 м 75 см, середньої статури, з темно-каштановим волоссям та зеленими очима. Про це пише британський таблоїд The Sun.

Джек став зіркою соціальних мереж у віці 17 років, хизуючись перед підписниками власною колекцією автомобілів вартістю 1,7 мільйона фунтів стерлінгів (близько 91,6 млн грн). Зокрема, йому належить Rolls Royce, Bentleys, два Mercedes-Benz, a також Range Rover та Porsche. Коли багатій розповів, що усе це йому купили батьки, то отримав жартівливе прізвисько "британський Кардаш'ян".

"Люди мені заздрять"

Крім того, "золотий хлопчик Instagram" хвалився, що одного разу витратив 500 000 фунтів стерлінгів (близько 27 млн грн) на годинник Bvlgari. Після цього йому навіть запропонували знятися у телешоу під назвою "Мажори".

Джек хвалився, що витратив 500 000 фунтів стерлінгів на годинник Bvlgari Фото: News Dog Media

"Я звик до того, що люди мені заздрять. Не тільки підлітки, а й дорослі! Знаю, що мені дуже пощастило, бо не змушений турбуватися про роботу й маю необмежену кількість грошей. Однак моє життя нелегке. Батько дуже багато працював, щоб усе це забезпечити. Наш приватний літак не літає сам по собі, наш басейн не очищується сам по собі, всі мої машини не заправляються автоматично", — пояснював хлопець журналістам видання.

Порушив умови звільнення

Схоже, з того часу відбулось багато змін, бо наразі представники правоохоронних органів звертаються до громадськості з проханням допомогти розшукати Уоткіна. Повідомляється, що він порушив умови звільнення під заставу після звинувачення у шахрайстві.

"Поліція звертається до громадськості з проханням надати інформацію, яка допоможе розшукати чоловіка з Олдерлі-Едж. Джек Уоткін розшукується за порушення умов звільнення під заставу", — заявив прессекретар поліції.

Джек Уоткін розшукується за порушення умов звільнення під заставу Фото: News Dog Media

До речі, у 2019 році Уоткіна оштрафували після того, як він скоїв наїзд на людину, сівши за кермом розкішного Range Rover своєї мами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 21-річного блогера Джейкоба Шаллінора із Великої Британії, який вже в 19 років став доларовим мільйонером завдяки власному онлайн-бізнесу, а зараз його статки сягають 5 мільйонів фунтів стерлінгів. У своїх соціальних мережах Джейкоб регулярно ділиться порадами для молоді, як швидко розбагатіти. Хлопець зізнається, що кинув школу ще в 17 років заради власної справи у сфері партнерського маркетингу.

А от 31-річний Бен Френсіс, засновник бренду спортивного одягу GymShark, став наймолодшим мільярдером Великої Британії. Важко повірити, але чоловік не має університетської освіти й навіть вимушено працював у службі доставки піци.