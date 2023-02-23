Селена Гомес сказала, что хочет быть "такой же красивой", как Белла Хадид

Селена Гомес публично выразила свое восхищение Беллой Хадид.

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30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес поделилась в своем Instagram видео, которое также было опубликовано в ее аккаунте TikTok, в котором она синхронизировала губы с вирусным клипом с голосом 26-летней модели Беллы Хадид.

Певица, которая недавно раскритиковала своих бодишеймеров, также поделилась фотографией супермодели в сторис с подписью "#girlcrush".

В видео Гомес применила фильтр и синхронизировала губы со звуковым фрагментом, заявив: "Итак, меня зовут Белла Хадид".

"Хотела бы я быть такой же красивой, как Белла Хадид", — подписала знаменитость видео.

Исполнительница также поделилась вторым видео, в котором она самоуничижительно заявила: "Вместо этого это я. Я случайно слишком сильно заламинировала брови".

Певица Леди Гага написала комментарий под видео, чтобы напомнить Селене о ее красоте и положить конец сравнениям: "Ты выглядишь и прекрасна внутри и снаружи, и одна из моих любимых дам жива!".

Напомним, Селена Гомес снова столкнулась с критикой своего тела и ответила хейтерам. Знаменитость выглядела очень эмоциональной в прямом эфире TikTok после того, как ее заставили объяснить бодишеймерам, что она набрала вес из-за лекарств от волчанки. Звезда часто сталкивается с критикой своей внешности.

Ранее Фокус писал, что Селена Гомес призналась, что не сможет иметь ребенка из-за длительного употребления препаратов от биполярного расстройства.