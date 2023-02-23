Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Селена Гомес сказала, что хочет быть "такой же красивой", как Белла Хадид

Селена Гомес стиль, Селена Гомес рост, Селена Гомес болезнь, Селена Гомес волчанка, Селена Гомес парень, Селена Гомес
Фото: Getty Images | Селена Гомес

Селена Гомес публично выразила свое восхищение Беллой Хадид.

Related video

30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес поделилась в своем Instagram видео, которое также было опубликовано в ее аккаунте TikTok, в котором она синхронизировала губы с вирусным клипом с голосом 26-летней модели Беллы Хадид.

Певица, которая недавно раскритиковала своих бодишеймеров, также поделилась фотографией супермодели в сторис с подписью "#girlcrush".

В видео Гомес применила фильтр и синхронизировала губы со звуковым фрагментом, заявив: "Итак, меня зовут Белла Хадид".

"Хотела бы я быть такой же красивой, как Белла Хадид", — подписала знаменитость видео.

Исполнительница также поделилась вторым видео, в котором она самоуничижительно заявила: "Вместо этого это я. Я случайно слишком сильно заламинировала брови".

Певица Леди Гага написала комментарий под видео, чтобы напомнить Селене о ее красоте и положить конец сравнениям: "Ты выглядишь и прекрасна внутри и снаружи, и одна из моих любимых дам жива!".

Напомним, Селена Гомес снова столкнулась с критикой своего тела и ответила хейтерам. Знаменитость выглядела очень эмоциональной в прямом эфире TikTok после того, как ее заставили объяснить бодишеймерам, что она набрала вес из-за лекарств от волчанки. Звезда часто сталкивается с критикой своей внешности.

Ранее Фокус писал, что Селена Гомес призналась, что не сможет иметь ребенка из-за длительного употребления препаратов от биполярного расстройства.