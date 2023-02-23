Селена Гомес сказала, що хоче бути "такою ж красивою", як Белла Хадід

Селена Гомес публічно висловила своє захоплення Беллою Хадід.

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30-річна американська співачка й акторка Селена Гомес поділилася у своєму Instagram відео, яке також було опубліковано в її акаунті TikTok, де вона синхронізувала губи з вірусним кліпом із голосом 26-річної моделі Белли Хадід.

Співачка, яка нещодавно розкритикувала своїх бодішеймерів, також поділилася фотографією супермоделі в сторіс із підписом "#girlcrush".

У відео Гомес застосувала фільтр і синхронізувала губи зі звуковим фрагментом, заявивши: "Отже, мене звуть Белла Хадід".

"Хотіла б я бути такою ж гарною, як Белла Хадід", — підписала знаменитість відео.

Виконавиця також поділилася другим відео, де вона самозневажливо заявила: "Натомість це я. Я випадково надто сильно заламінувала брови".

Співачка Леді Гага написала коментар під відео, щоб нагадати Селені про її красу та покласти край порівнянням: "Ти прекрасна зовні та всередині й одна з моїх улюблених дам!".

Нагадаємо, Селена Гомес знову зіткнулася з критикою свого тіла та відповіла хейтерам. Знаменитість була дуже емоційною в прямому ефірі TikTok після того, як її змусили пояснити бодішеймерам, що вона набрала вагу через ліки від вовчаку. Зірка часто стикається з критикою своєї зовнішності.

Раніше Фокус писав, що Селена Гомес зізналася, що не зможе мати дитину через тривале вживання препаратів від біполярного розладу.