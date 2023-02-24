Селена Гомес стала самой популярной женщиной в Instagram, обогнав Кайли Дженнер

У знаменитости более 382 миллионов подписчиков в приложении.

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30-летняя актриса и певица Селена Гомес стала самой популярной женщиной в социальной сети Instagram, превзойдя модель и бизнесвумен Кайли Дженнер.

Как показано в ее Instagram-аккаунте, у знаменитости около 382 миллионов подписчиков. Хотя количество пользователей в Instagram может меняться, у Дженнер сейчас около 380 миллионов подписчиков.

Если посмотреть на исходный код профилей Гомес и Дженнер в Instagram, количество подписчиков Гомес кажется ближе к 416 миллионам, а количество подписчиков звезды Кардашьян ближе к 408 миллионам подписчиков.

The Independent связалась с Instagram для получения дополнительных комментариев по поводу обоих аккаунтов.

В Twitter многие фанаты похвалили певицу за то, что она стала самой популярной женщиной в приложении.

"И снова все в мире правильно. Королева снова на заслуженном троне!", — написал один пользователь.

На протяжении многих лет Гомес делилась своими мыслями о социальных сетях и о том, как они могут быть токсичными. Во время интервью Vanity Fair, опубликованного ранее в этом месяце, она рассказала об отказе от социальных сетей.

"Люди могут называть меня уродливой или глупой, а я такая: "Что угодно. Но эти люди становятся детализированными. Они пишут такие конкретные и подлые абзацы", — сказала она. Я бы постоянно плакала. У меня постоянно было беспокойство… Я больше не могла этого делать. Это была пустая трата моего времени".

Она также объяснила, что единственное приложение для социальных сетей, которое у нее есть на телефоне — это TikTok, поскольку она "находит его немного менее враждебным".