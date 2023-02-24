Селена Гомес стала найпопулярнішою жінкою в Instagram, обігнавши Кайлі Дженнер

Знаменитість має понад 382 мільйони підписників у додатку.

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30-річна акторка та співачка Селена Гомес стала найпопулярнішою жінкою в соціальній мережі Instagram, перевершивши модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер.

Як показано в її Instagram-акаунті, знаменитість має майже 382 мільйонів підписників. Хоча кількість користувачів в Instagram може змінюватися, у Дженнер зараз приблизно 380 мільйонів підписників.

Якщо подивитися на вихідний код профілів Гомес і Дженнер в Instagram, кількість підписників Гомес здається ближче до 416 мільйонів, а кількість підписників зірки Кардаш'ян ближче до 408 мільйонів підписників.

The Independent зв'язалася з Instagram для отримання додаткових коментарів щодо обох акаунтів.

У Twitter багато фанатів похвалили співачку за те, що вона стала найпопулярнішою жінкою в додатку.

"І знову все у світі правильно. Королева знову на заслуженому троні!" — написав один користувач.

Протягом багатьох років Гомес ділилася своїми думками про соціальні мережі та про те, як вони можуть бути токсичними. Під час інтерв'ю Vanity Fair, опублікованого раніше цього місяця, вона розповіла про відмову від соціальних мереж.

"Люди можуть називати мене потворною чи дурною, а я така: "Що завгодно. Але ці люди стають деталізованими. Вони пишуть такі конкретні та підлі абзаци", — сказала вона. Я б постійно плакала. У мене постійно було занепокоєння… Я більше не могла цього робити. Це була марна трата мого часу".

Вона також пояснила, що єдиний додаток для соціальних мереж, який вона має на телефоні — це TikTok, оскільки вона "вважає його трохи менш ворожим".