Кайлі Дженнер втратила майже мільйон підписників після глузувань над Селеною Гомес

Кайлі заперечує, що глузувала над Селеною.

Related video

Бізнесвумен і представниця найвідомішої телесім'ї Америки Кайлі Дженнер почала стрімко втрачати підписників в Instagram після того, як разом із Гейлі Бібер дозволила собі глузування у бік Селени Гомес, яка поекспериментувала з бровами, пише Сapital Еxtra.

Все почалося з того, що Гомес виклала у сторіс невинні відео: в одному ролику вона спробувала виглядати як модель Белла Хадід і використала фільтр зі звуком My Name Is Bella Hadid, в іншому співачка поділилася з підписниками, що переборщила з ламінуванням брів. Вона також зазначила, що Хадід — її ідеал серед дівчат. Незабаром після цих відео з бровами Кайлі Дженнер опублікувала у сторіс селфі з написом "Це була випадковість?". Потім вона виклала знімок із бровами подруги Гейлі Бібер, знятими крупним планом.

Як відомо, Гейлі — дружина Джастіна Бібера, з яким Селена у минулому довго зустрічалася.

У такій поведінці подруг щодо Селени підписники знаменитостей побачили приховані знущання і почали відписуватися від Кайлі та Гейлі. Ба більше, деякі фанати Гомес демонстративно викидають косметику бренду Дженнер Kylie Cosmetics.

За інформацією ЗМІ, Кайлі вже втратила понад 750 тис. підписників, а Селена стала найпопулярнішою жінкою в Instagram, забравши першість у Кайлі та набравши понад 7 млн нових фоловерів. У неї зараз 387 млн передплатників, а у Кайлі — 379 млн.

Дженнер тепер виправдовується, що в неї і Селени немає ворожнечі, запевняючи, що "не бачила її дописів із бровами".

"Друзі, ви робите щось з нічого. Це безглуздо", — заявила вона.

Відповідаючи на коментар Кайлі, Селена пожартувала: "Згодна @kyliejenner, це все непотрібно. Я фанатка Кайлі!"

Раніше Фокус писав, що Гомес знову зіткнулася із критикою своєї фігури.